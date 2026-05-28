Bolzano l’opposizione vota contro la giunta | Solo fumo e zero visione

Notizia in breve

L'opposizione a Bolzano ha votato contro la giunta, criticando presunti fallimenti nella gestione della mobilità e mancanza di una visione chiara. La discussione si concentra sulle politiche di mobilità urbana e sui nuovi alloggi comunali, con preoccupazioni riguardo all'impatto sul ceto medio cittadino. Le opposizioni hanno evidenziato come le decisioni adottate finora siano state caratterizzate da scarsa trasparenza e risultati insoddisfacenti.