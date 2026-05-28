Bolzano l’opposizione vota contro la giunta | Solo fumo e zero visione
L'opposizione a Bolzano ha votato contro la giunta, criticando presunti fallimenti nella gestione della mobilità e mancanza di una visione chiara. La discussione si concentra sulle politiche di mobilità urbana e sui nuovi alloggi comunali, con preoccupazioni riguardo all'impatto sul ceto medio cittadino. Le opposizioni hanno evidenziato come le decisioni adottate finora siano state caratterizzate da scarsa trasparenza e risultati insoddisfacenti.
? Domande chiave Cosa nasconde davvero la gestione della mobilità a Bolzano?. Come influenzeranno i nuovi alloggi comunali il ceto medio cittadino?. Perché l'opposizione accusa la giunta di aver abbandonato la mobilità dolce?. Chi gestirà il futuro delicato della concessione Aluminium Bozen?.? In Breve I consiglieri Rabini, Benedikter, Brugger e Di Biasio criticano la mancanza di visione.. L'opposizione lamenta l'abbandono del piano di mobilità dolce dell'ingegner Stefano Ciurnelli.. Corrarati annuncia progettazione per mille nuovi alloggi e bando per 15 case comunali.. La gestione ASSB e la concessione Aluminium Bozen restano temi critici per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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