Castrocaro l' opposizione attacca | Dall' Unesco al nulla solo annunci Manca la visione

L'opposizione critica l'amministrazione per la mancanza di azioni concrete riguardo alla candidatura di Terra del Sole a Patrimonio Unesco e al progetto del percorso intorno alle mura, annunciati durante la campagna elettorale. Secondo i critici, le promesse fatte sono rimaste solo annunci senza sviluppi concreti. Si evidenzia una percepita assenza di iniziative e di una visione strategica in relazione a queste questioni.

“Che fine ha fatto la proposta – sbandierata a gran voce dall’attuale maggioranza durante la campagna elettorale – di candidare Terra del Sole, città ideale rinascimentale, a Patrimonio Unesco? Che ne è del progetto del percorso intorno alle mura, più volte annunciato come imminente?”. A porre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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