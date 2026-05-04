La giunta comunale vota contro le province Venanzi | Servono solo a dare poltrone
La giunta comunale di Udine ha approvato una delibera di netta opposizione alla reintroduzione delle province in Friuli Venezia Giulia, prevista per il 2027. La decisione arriva dopo l'annuncio che le province erano state eliminate tra il 2017 e il 2018 dalla precedente amministrazione regionale. Il sindaco ha commentato che le province sono state create solo per offrire poltrone a pochi.
L'amministrazione comunale udinese ha espresso un secco “no” alla reintroduzione delle province in Friuli Venezia Giulia, che saranno istituite nuovamente nel 2027, dopo l'abolizione promossa dalla giunta Serracchiani tra il 2017 e il 2018. A esprimere la posizione del Comune è stato il.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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