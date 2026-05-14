Bolzano 10 aziende e studenti al lavoro | il successo dello Speed Date

A Bolzano si sono svolti incontri tra dieci aziende e studenti, attraverso un evento di speed date. Durante le sessioni, gli studenti hanno avuto alcuni minuti per presentarsi ai rappresentanti delle imprese. Le aziende hanno cercato competenze specifiche, valutando le capacità e le qualifiche mostrate dagli studenti in breve tempo. L’obiettivo era individuare candidati in grado di rispondere alle richieste delle aziende e di distinguersi nel poco tempo a disposizione. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti e imprese locali.

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