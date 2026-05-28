Bologna tra le cento città per la missione europea ‘Climate neutral’

Notizia in breve

Il 28 maggio si è svolto a Torino un convegno con le nove città italiane partecipanti alla missione europea ‘100 Climate neutral’. La riunione ha riunito rappresentanti delle città per discutere le strategie e gli obiettivi legati alla neutralità climatica. Tra queste, anche Bologna, che rientra tra le cento città europee coinvolte nel progetto. L'incontro ha affrontato temi relativi alle azioni concrete da adottare per ridurre le emissioni e promuovere la sostenibilità urbana.