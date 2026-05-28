Bologna tra le cento città per la missione europea ‘Climate neutral’
Il 28 maggio si è svolto a Torino un convegno con le nove città italiane partecipanti alla missione europea ‘100 Climate neutral’. La riunione ha riunito rappresentanti delle città per discutere le strategie e gli obiettivi legati alla neutralità climatica. Tra queste, anche Bologna, che rientra tra le cento città europee coinvolte nel progetto. L'incontro ha affrontato temi relativi alle azioni concrete da adottare per ridurre le emissioni e promuovere la sostenibilità urbana.
Si è tenuto oggi, giovedì 28 maggio, a Torino, il convegno tra le nove città italiane aderenti alla missione europea ‘100 Climate neutral’. Si tratta di un percorso verso la neutralità climatica che coinvolge oltre cento città in tutta Europa. Le città italiane sono Bergamo, Bologna, Firenze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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