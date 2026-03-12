Rapine risse e coltelli tra i minorenni | Bologna tra le città più colpite

A Bologna si registra un aumento dei reati violenti tra i minorenni, in particolare tra i 14 e i 17 anni. Secondo un rapporto di Save the Children, negli ultimi dieci anni si sono moltiplicate rapine, risse e episodi con coltelli. La città si trova tra quelle più colpite da questa crescita di comportamenti aggressivi tra i giovani.

Questa è la fotografia che emerge da un rapporto di Save the Children che colloca il capoluogo emiliano tra le città con più minorenni denunciati o arrestati A Bologna cresce l’allarme per la violenza tra minorenni. Secondo il nuovo rapporto di Save the Children sulla diffusione della violenza giovanile, negli ultimi dieci anni sono aumentati in modo significativo i reati violenti commessi da ragazzi tra i 14 e i 17 anni, con rapine e lesioni personali quasi raddoppiate rispetto al 2014. I dati nazionali mostrano una tendenza chiara: nel 2024 i minorenni denunciati o arrestati per rapina sono stati 3.968, più del doppio rispetto a dieci anni prima. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

