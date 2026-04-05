Il Bologna prepara la missione europea con una vittoria esterna e inguaia la Cremonese

Il Bologna ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro la Cremonese alla Zini durante la 31ª giornata di serie A. La squadra ha segnato due gol, mentre la Cremonese ha risposto con un gol. La partita si è svolta in un contesto di campionato, con entrambe le squadre in campo per ottenere punti importanti. La vittoria permette al Bologna di rafforzare la propria posizione in classifica, mentre la Cremonese subisce una sconfitta in casa.

Il Bologna batte 2-1 la Cremonese alla Zini in una partita della 31esima giornata di serie A. I rossoblù già a inizio primo tempo prendono un doppio vantaggio con Joao Mario e Rowe, mentre i grigiorossi di Marco Giampaolo sono incapaci di ripetere la prestazione mostrata col Parma nella prima partita del tecnico chiamato a sostituire Nicola. Troppo tardi, per i padroni di casa, arriva le rete di Bonazzoli su rigore per l’atterramento di Floriani Mussolini, anche perché poco dopo Maleh viene espulso per condotta violenta. In un finale acceso, esce per doppio giallo anche Ferguson del Bologna. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Bologna prepara la missione europea con una vittoria esterna e inguaia la Cremonese Il Bologna torna alla vittoria e inguaia il Torino, decide CastroTORINO - Torna alla vittoria il Bologna di Vincenzo Italiano, che in trasferta batte per 1-2 il Torino di Marco Baroni e ritrova i tre punti in... Hellas Verona-Bologna 2-3, Italiano ritrova la vittoria e si rilancia in corsa europea(Adnkronos) – Il Bologna batte 3-2 l’Hellas Verona nel recupero della 16esima giornata di Serie A, disputato oggi, giovedì 15 gennaio, allo stadio... Che vittoria della Cremonese! Temi più discussi: Bertram Derthona Tortona prepara la sfida con Virtus Olidata Bologna; Bologna, squadra di nuovo al lavoro per una primavera decisiva; Caro bollette, il Comune si prepara: È in arrivo una stangata sull’energia; A Bologna arriva la nona edizione di Boom! Crescere nei libri. Il Bologna prepara la missione europea con una vittoria esterna e inguaia la CremoneseIl Bologna batte 2-1 la Cremonese alla Zini in una partita della 31esima giornata di serie A . I rossoblù già a inizio primo tempo prendono un doppio ... gazzettadelsud.it Bologna Lazio, Sarri si prepara alla delicatissima sfida contro i felsinei: le ultime sulla prossima partita di Serie A dei biancocelestiBologna Lazio, Sarri si prepara alla delicatissima sfida contro i felsinei: le ultime sulla prossima partita di Serie A dei biancocelesti La Lazio si prepara a sfidare il Bologna in un incontro delica ... lazionews24.com Il #Bologna prepara la ripresa del campionato: rientra #Lucumi, ma diversi giocatori hanno lavorato a parte. x.com Il #Bologna prepara la ripresa del campionato: rientra #Lucumi, ma diversi giocatori hanno lavorato a parte. - facebook.com facebook