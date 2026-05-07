Rapine a mano armata nel Salernitano fermati due giovani albanesi | attribuiti 25 colpi

Nella provincia di Salerno, due giovani di origini albanesi sono stati fermati dalla Polizia durante un’indagine sulle rapine a mano armata. Gli investigatori hanno ricostruito almeno 25 colpi messi a segno nel territorio, e sono riusciti a identificare e bloccare i sospetti. La Questura ha diffuso un comunicato ufficiale con i dettagli sull’operazione e le accuse contestate ai due giovani.

La Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno ha eseguito un fermo di indiziato di delitto, disposto dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, nei confronti di due cittadini albanesi ritenuti responsabili di una lunga serie di rapine a mano armata ai danni di distributori di carburante e attività commerciali della provincia di Salerno. Si tratta di K.R., nato in Albania il 16 settembre 2004, e C.S., nato in Albania il 17 marzo 2004. Sono invece ancora ricercati altri due presunti complici, attualmente irreperibili. L’inchiesta è partita dall’analisi di diverse rapine commesse a partire dall’inizio di marzo, concentrate soprattutto nell’Agro nocerino-sarnese e nelle zone vicine.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rapine a mano armata nel Salernitano, fermati due giovani albanesi: attribuiti 25 colpi Notizie correlate Leggi anche: Rapine a mano armata sull'asse della FiPiLi: colpi in un minimarket e in un negozio di abbigliamento Leggi anche: Giovani e a mano armata: rapine, coltelli, violenza e lesioni Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma, presa banda delle rapine a mano armata in gioiellerie; Roma, presa banda delle rapine a mano armata in gioielleria: 7 arresti; Forte dei Marmi, rapina a mano armata: terrore in villa – Secondo caso in pochi giorni; 4 arresti per rapine a mano armata e ricettazione: 2 soggetti sono originari di Andria. Maxi rapina ai Parioli: smantellata una banda dedita a colpi a mano armataSmantellata una banda criminale responsabile di rapine a mano armata in gioiellerie e uffici postali a Roma. Arresti in carcere e domiciliari dopo indagini della Polizia. lamilano.it Roma, presa banda delle rapine a mano armata in gioiellerieUn bottino enorme: 70 orologi di lusso, per un valore commerciale superiore ai 900 mila euro. Da questo colpo, risalente alla primavera del 2024 in una gioielleria del quartiere romano dei Parioli, so ... tg24.sky.it I due, assieme ad altre due persone attualmente ricercate, sono gli autori di 25 rapine, 5 furti di auto e 20 episodi di ricettazione di veicoli - facebook.com facebook