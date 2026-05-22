Il tecnico del Bologna ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultima giornata del campionato 20252026. La partita in programma domani sarà contro l’Inter di Chivu e rappresenta la conclusione della stagione per i rossoblù. Durante l’incontro, sono stati affrontati i temi relativi alla sfida e all’obiettivo di ottenere un risultato positivo davanti ai tifosi, che accompagneranno la squadra in questa ultima partita ufficiale. La gara si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e senza ulteriori sviluppi legali o controversie note.

di Alberto Petrosilli Conferenza stampa Italiano: il tecnico del Bologna ha presentato la sfida di domani contro l’Inter di Chivu, ultima gara del campionato 20252026. Alla vigilia della sfida contro l’Inter, l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sia sull’ultima gara casalinga della stagione sia sul proprio futuro. Il tecnico rossoblù ha evidenziato il grande clima che si respira nello spogliatoio dopo gli ultimi risultati positivi, senza nascondere però il rammarico per l’assenza di Riccardo Orsolini. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter COSA RAPPRESENTA LA GARA DI DOMANI? « Questo trittico di partite dopo il Cagliari era molto pericoloso perché poteva non regalarci nulla, invece veniamo da due vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Italiano pre Bologna Inter: «Vogliamo chiudere bene la stagione davanti ai nostri tifosi»

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Conferenza stampa | Italiano dopo Bologna-Fiorentina 18/01/2026

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