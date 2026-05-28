Bologna e l’allenatore italiano si sono separati ufficialmente dopo un incontro a Casteldebole. La risoluzione del contratto è avvenuta per accordo tra le parti. Tra i candidati alla successione ci sono Di Francesco, Palladino e Pioli, considerati favoriti. Il club ha comunicato la decisione senza ulteriori dettagli, lasciando aperta la scelta del nuovo allenatore.

Risoluzione consensuale: è ufficiale la separazione definitiva fra Bologna e Vincenzo Italiano dopo due anni e una Coppa Italia vinta. Il summit è cominciato alle 11 di questa mattina nella sede del club. Vincenzo Italiano - palesemente e fortemente nella lista del Napoli in sfida con Max Allegri - si è presentato a Casteldebole alle 12.20 a bordo di un taxi. Il tecnico ha inizialmente mandato avanti uno dei suoi legali: il conclave tecnico-dirigenziale, conclusosi attorno alle 13.50, ha portato alla separazione consensuale e alla cancellazione di un contratto che sarebbe stato in essere fino al 2027. "Non siamo stati avvertiti dell’incontro... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna e Italiano: ufficiale l'addio. Al suo posto favoriti Di Francesco, Palladino o Pioli

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