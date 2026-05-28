Italiano è addio | chi al suo posto?

Vincenzo Italiano lascia il Bologna dopo due stagioni. L’allenatore italiano ha deciso di interrompere il suo incarico, dopo aver guidato la squadra per due anni. La società non ha ancora annunciato il nome del suo sostituto. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nel calcio italiano, dove i cicli lunghi sono sempre più rari.

Nel calcio moderno, si sa, è sempre più difficile aprire cicli duraturi, specialmente in Italia. Ecco allora che, anche per Vincenzo Italiano, è giunto il momento di fare i bagagli e lasciare Bologna dopo un biennio a dir poco straordinario. Al di là dei piazzamenti finali in classifica (9°. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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