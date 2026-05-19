A Viterbo, i residenti sono scesi in strada per protestare contro l’acqua contaminata da arsenico e le bollette troppo alte. La questione riguarda anche i rimborsi previsti dalla Cassazione, con i cittadini che cercano di capire come ottenerli. Nel frattempo, i sindaci locali lamentano la mancanza di risposte da parte della società che gestisce il servizio idrico, che non si sarebbe ancora confrontata con le richieste ufficiali. La situazione resta al centro dell’attenzione pubblica e politica.

? Punti chiave Come possono i cittadini ottenere i rimborsi previsti dalla Cassazione?. Perché la Talete non risponde alle richieste dei sindaci locali?. Quali rischi comporta l'arsenico nelle acque di Ronciglione e Caprarola?. Chi gestirà l'incontro decisivo con la garante regionale il 4 giugno?.? In Breve Incontro con garante regionale Veronelli fissato per il 4 giugno 2026.. Presidio pubblico a Ronciglione presso l'area Coop sabato 23 maggio ore 9.. Cassazione ha già stabilito rimborsi per servizi idrici non conformi agli standard.. Contestazioni bollette Talete per acqua non potabile in provincia di Viterbo.. Il 4 giugno 2026 la garante regionale del servizio idrico integrato, avv. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, allarme arsenico: cittadini protestano per l’acqua e le bollette

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