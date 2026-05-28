Bollette dei rifiuti aumenti in arrivo fino al 9,5%
L’assemblea dei soci di Gea ha approvato l’aggiornamento dei Pef, i Piani economico-finanziari, per il 2026 e il 2027. Questi piani riguardano i 24 Comuni in provincia di Pordenone serviti dalla società. Di conseguenza, sono previsti aumenti nelle bollette dei rifiuti fino al 9,5%. La decisione interessa le tariffe applicate ai cittadini e alle attività commerciali della zona.
L’assemblea dei soci di Gea ha approvato l’aggiornamento dei Pef, i Piani economico-finanziari, per il 2026 e il 2027 nei 24 Comuni serviti dalla società in provincia di Pordenone. Per il 2026 l’adeguamento medio sarà del 9,5%, mentre per il 2027 è previsto un incremento del 7% nei 18 Comuni. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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