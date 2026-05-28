Bollette dei rifiuti aumenti in arrivo fino al 9,5%

L’assemblea dei soci di Gea ha approvato l’aggiornamento dei Pef, i Piani economico-finanziari, per il 2026 e il 2027. Questi piani riguardano i 24 Comuni in provincia di Pordenone serviti dalla società. Di conseguenza, sono previsti aumenti nelle bollette dei rifiuti fino al 9,5%. La decisione interessa le tariffe applicate ai cittadini e alle attività commerciali della zona.

L’assemblea dei soci di Gea ha approvato l’aggiornamento dei Pef, i Piani economico-finanziari, per il 2026 e il 2027 nei 24 Comuni serviti dalla società in provincia di Pordenone. Per il 2026 l’adeguamento medio sarà del 9,5%, mentre per il 2027 è previsto un incremento del 7% nei 18 Comuni. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stipendi, di quanto aumentano con la Manovra 2026: come cambiano le buste paga e per chi

Notizie e thread social correlati

Rifiuti Mont-Émilius: minoranze temono aumenti sulle bolletteLe minoranze nei comuni di Fénis e Gressan esprimono preoccupazione per possibili aumenti sulla tassa rifiuti (TARI) dopo l’introduzione della...

Stipendi statali, in arrivo mini aumenti fino a 80 euro in busta paga: gli importi in attesa dei rinnoviA partire da luglio, i dipendenti pubblici riceveranno un incremento pari a circa 80 euro nelle loro buste paga.

Temi più discussi: Pef e tariffe Tari, in commissione approvazione con polemica. Aumenti in vista; Tassa sui rifiuti a Savona, fioccano proteste Bollette aumentate anche di 40 euro; Cuneo, Tari 2026: bollette più leggere per le case grandi, aumenti per quelle piccole. Scatta la polemica in Commissione; Capirossi (Progetto Marche) sulla decisione ATA3 Rifiuti e il caso Montefano: Produrrà immobilismo e aumenti bollette TARI.

Pef e tariffe Tari, in commissione approvazione con polemica. Aumenti in vistaIl Piano economico e finanziario 2026-2029 del servizio dei rifiuti, e la relativa articolazione della tariffa rifiuti (Tari) del Comune di Latina, sono stati approvati in seduta congiunta dalle commi ... latinatoday.it

Cuneo, Tari 2026: bollette più leggere per le case grandi, aumenti per quelle piccole. Scatta la polemica in CommissioneLe minoranze contestano: Si penalizzano le fasce popolari e le famiglie numerose. Intanto, l'assessore Fantino rassicura che il Comune coprirà lo sbilancio di oltre 163mila euro causato dai nuovi te ... targatocn.it