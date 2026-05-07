Le minoranze nei comuni di Fénis e Gressan esprimono preoccupazione per possibili aumenti sulla tassa rifiuti (TARI) dopo l’introduzione della variante 12025 del piano di gestione dei rifiuti. Si discute di come questa modifica potrà incidere sui costi della raccolta differenziata e quindi sulle bollette delle famiglie. La questione riguarda in particolare l’impatto finanziario che le nuove disposizioni potrebbero avere sulle utenze domestiche.

? Cosa scoprirai Quanto peserà l'aumento della TARI sulle famiglie di Fénis e Gressan?. Come influirà la variante 12025 sui costi della raccolta differenziata?. Chi dovrà coprire le spese extra per i nuovi servizi aggiuntivi?. Perché le amministrazioni locali non forniscono dati chiari sui costi reali?.? In Breve Minoranze di Fénis, Gressan, Jovençan e Quart chiedono simulazioni tariffarie e audit periodici.. Dubbi sulla variante 12025 per costi di raccolta e trasporto materiali in aumento.. Rischio impatto economico su commercianti e pensionati dell'Unité Mont-Émilius per gestione TARI.. Critiche sulla gestione della tariffa puntuale e mancanza dati disaggregati nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rifiuti Mont-Émilius: minoranze temono aumenti sulle bollette

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