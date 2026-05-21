Da circa sei mesi, in Bolivia si registrano manifestazioni contro il nuovo governo appena insediato. Le proteste sono iniziate in seguito all'approvazione di una riforma agraria promossa dal centrodestra, in un momento di crisi economica. Le mobilitazioni coinvolgono gruppi di cittadini e agricoltori che chiedono modifiche alle politiche adottate. La situazione si mantiene tesa, con alcune manifestazioni che hanno portato a scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.

Da settimane in Bolivia ci sono grosse proteste contro il governo di Rodrigo Paz, il primo di centrodestra da vent’anni, in carica da poco più di sei mesi. Le ragioni sono legate alle politiche economiche di Paz, che hanno creato malcontento tra i ceti più fragili in un periodo già di crisi. Le proteste non arrivano dal niente: dalla fine del governo di Evo Morales, lo storico ex presidente di sinistra che ha governato il paese tra il 2006 e il 2019, la Bolivia è politicamente instabile. Oggi sta attraversando anche una grave crisi economica che ha ridotto molto il potere d’acquisto della popolazione. I manifestanti hanno bloccato decine di strade, non solo nelle aree dove l’attività prevalente è l’agricoltura, ma anche nella capitale La Paz. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Bolivia ci sono già proteste contro il governo che si è insediato sei mesi fa

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