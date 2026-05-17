In Bolivia, le proteste contro il governo continuano da oltre due settimane, con manifestanti che hanno circondato La Paz. Sabato, le forze di polizia hanno iniziato a smantellare alcuni blocchi posizionati sulle vie di accesso alla città, ma non tutte le strade sono state riaperte, a causa della resistenza dei manifestanti. I militari sono intervenuti per rimuovere le barriere, mentre le strade rimangono in parte chiuse o sotto controllo dei dimostranti. La situazione rimane tesa nelle aree circostanti alla capitale.

Sabato la polizia della Bolivia ha iniziato a rimuovere i blocchi sulle vie di accesso a La Paz, ma non è stata in grado di riaprire completamente tutte le strade a causa della resistenza dei manifestanti che hanno circondato la città nelle ultime due settimane. I manifestanti bloccano l’ingresso di cibo e carburante mentre chiedono le dimissioni del presidente Rodrigo Paz, che accusano di non aver risposto alla crisi economica. Armate di gas lacrimogeni e attrezzature antisommossa, le forze di polizia e militari hanno sospeso le operazioni intorno a mezzogiorno di sabato per allentare la tensione nella vicina città di El Alto, centro della protesta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bolivia, proseguono le proteste contro il governo: i militari rimuovono i blocchi intorno a La Paz

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bolivia, caos a La Paz: scontri e blocchi paralizzano la capitale? Domande chiave Come influenzeranno i blocchi la disponibilità di ossigeno negli ospedali? Perché i sindacati agricoli si sono uniti ai minatori in...

Leggi anche: Bolivia, benzina difettosa danneggia migliaia di auto e accende le proteste

Bolivia, proseguono le proteste contro il governo: i militari rimuovono i blocchi intorno a La Paz(LaPresse) Sabato la polizia della Bolivia ha iniziato a rimuovere i blocchi sulle vie di accesso a La Paz, ma non è stata in grado di ... stream24.ilsole24ore.com

Bolivia, proteste e blocchi assediano La Paz: governo sempre più fragileLa Bolivia attraversa una delle crisi politiche più delicate degli ultimi anni. Il presidente Rodrigo Paz è stretto tra proteste sociali, blocchi stradali e crescenti richieste di dimissioni che minac ... ansa.it