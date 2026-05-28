Durante un’udienza relativa a un episodio di violenza, i Ferdico’s sono stati ascoltati in aula. Un messaggio vocale di WhatsApp è stato riprodotto, in cui si afferma che una persona aveva ragione nel dire che non riceveva i soldi da un altro soggetto. Nel messaggio si menziona anche che le dispute riguardanti una maglietta di Bastoni devono terminare, e si fa riferimento a una richiesta di sistemare la situazione.

Ferdico’s in aula, l’omicidio per una maglietta di Bastoni. “Boiocchi aveva ragione, Beretta non gli dava i soldi” Un tocco e il vocale di Whatsapp parte: “Mi è stato detto della storia della maglietta ste cose devono finire questo io lo stiro”. La voce rauca di Vittorio Boiocchi, capo ultras della Curva Nord, è ben riconoscibile. Maurino Nepi stoppa l’audio. Marco Ferdico ascolta, capisce ma non comprende tanta violenza. La maglietta in questione è la numero 96 nerazzurra, che da sempre sta sulle spalle del difensore Alessandro Bastoni. Sarà il campione a consegnarla direttamente a Ferdico dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus. Finale del 2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Boiocchi aveva ragione, Beretta non gli dava i soldi”. Udienza ultras Inter, i Ferdico’s in aula: l’omicidio per una maglietta di Bastoni

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