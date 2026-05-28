Bocciato al recupero chiede di vedere i compiti dei compagni e il Tar gli dà ragione | difesa prevale sulla privacy

Notizia in breve

Un studente di un liceo siciliano ha chiesto di vedere i compiti degli esami di recupero di italiano e latino, ma la scuola ha negato l'accesso. La richiesta è stata presentata dopo essere stato bocciato e aver fallito il recupero. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso dello studente, stabilendo che la tutela della trasparenza prevale sulla privacy degli altri studenti. La scuola era contraria alla divulgazione dei documenti.