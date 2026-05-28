Bocciata con insufficienze in otto materie la famiglia chiede i danni alla scuola Dopo 17 anni i giudici dicono no
Una famiglia ha presentato una richiesta di risarcimento danni contro una scuola, contestando i voti ottenuti in otto materie. Dopo 17 anni di procedimenti legali, la Corte d'Appello di Salerno ha respinto la richiesta, affermando che non è sufficiente contestare i voti dei docenti, ma è necessario dimostrarne l’erroneità. La decisione si basa sull’assenza di prove che i voti assegnati fossero sbagliati.
La Corte d'Appello di Salerno ha chiuso la vicenda: non basta contestare i voti dei docenti, bisogna dimostrare che erano sbagliati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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