Bocciata con insufficienze in otto materie la famiglia chiede i danni alla scuola Dopo 17 anni i giudici dicono no

Notizia in breve

Una famiglia ha presentato una richiesta di risarcimento danni contro una scuola, contestando i voti ottenuti in otto materie. Dopo 17 anni di procedimenti legali, la Corte d'Appello di Salerno ha respinto la richiesta, affermando che non è sufficiente contestare i voti dei docenti, ma è necessario dimostrarne l’erroneità. La decisione si basa sull’assenza di prove che i voti assegnati fossero sbagliati.