Alunna bocciata con voti da 1 a 5 in otto materie famiglia chiede oltre 50mila euro i giudici dicono no | Non avete dimostrato che sarebbe stata promossa Un caso giudiziario durato 17 anni

Dopo 17 anni di battaglia legale, una famiglia ha richiesto oltre 50.000 euro a seguito della bocciatura di un’alunna. La studentessa aveva ottenuto voti tra 1 e 5 in otto materie, ma i giudici hanno respinto la richiesta, sostenendo che non sono stati dimostrati i presupposti per la promozione. La vicenda riguarda una controversia giudiziaria iniziata a seguito di un esito scolastico ritenuto ingiusto dalla famiglia.

Una storia scolastica finita male, una famiglia convinta di avere subito un’ingiustizia e una lunga battaglia in tribunale durata quasi due decenni. Alla fine, la Corte d’Appello di Salerno ha detto no al risarcimento. La vicenda inizia nell’anno scolastico 20082009, quando una ragazza di un liceo scientifico non venne ammessa alla classe successiva. I genitori non accettarono quella bocciatura e decisero di portare la scuola in giudizio. Dopo aver tentato senza successo la strada del Tar, si rivolsero al Tribunale di Salerno. E poi, visto l’esito negativo, arrivarono fino alla Corte d’Appello. Ma i giudici hanno confermato quanto deciso in primo grado: nessun danno da risarcire, anzi la famiglia dovrà pagare anche le spese legali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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