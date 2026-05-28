Notizia in breve

Il funerale di Waldemaro Flick si è svolto a Boccadasse, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e figure del mondo giuridico. La cerimonia ha visto la presenza di autorità locali e professionisti del settore legale. Flick è stato riconosciuto come un giurista di rilievo, con un ruolo significativo nella gestione pubblica della città. La sua scomparsa ha suscitato un cordoglio diffuso tra chi lo conosceva e lavorava con lui.