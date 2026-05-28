Boccadasse piange Waldemaro Flick | l’ultimo saluto a un grande giurista
Il funerale di Waldemaro Flick si è svolto a Boccadasse, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e figure del mondo giuridico. La cerimonia ha visto la presenza di autorità locali e professionisti del settore legale. Flick è stato riconosciuto come un giurista di rilievo, con un ruolo significativo nella gestione pubblica della città. La sua scomparsa ha suscitato un cordoglio diffuso tra chi lo conosceva e lavorava con lui.
? Punti chiave Chi sono le personalità istituzionali che hanno partecipato al funerale?. Come ha influenzato la gestione pubblica della città di Genova?. Quali valori umani sono emersi durante l'omelia in chiesa?. Dove si svolgeranno le ultime volontà del giurista?.? In Breve Cerimonia guidata da monsignor Marino Poggi nella chiesa di Sant'Antonio a Boccadasse.. Partecipazione di Roberta Pinotti, Enrico Zucca, Claudio Viazzi e Mauro Ferrando.. Trasporto del feretro verso il cimitero monumentale di Staglieno tramite personale Asef.. Presenza di Mario Tullo, Graziano Mazzarello, Paolo Scovazzi e Marco Evangelisti.. Stamattina, nella chiesa di Sant’Antonio a Boccadasse, si sono riuniti magistrati, avvocati ed ex ministri per dare l’ultimo saluto a Waldemaro Flick, scomparso martedì scorso all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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