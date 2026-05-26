Waldemaro Flick, avvocato cassazionista di 77 anni, è deceduto nella sua casa di Capo Santa Chiara. Era malato da tempo. Lascia la moglie e due figli. Era fratello di un ex ministro della Giustizia e di un ex presidente della Corte Costituzionale.

È morto a 77 anni Waldemaro Flick, avvocato cassazionista e fratello dell'ex ministro della Giustizia ed ex presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick,Era malato da tempo ed è morto nella sua casa di Capo Santa Chiara, lascia la moglie e due figli. Il funerale dovrebbe svolgersi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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È morto Waldemaro Flick, celebre avvocato cassazionista genovese ift.tt/scLHTAq ift.tt/nAmcUVv x.com

Morto a Genova l'avvocato cassazionista Waldemaro FlickÈ morto l'avvocato cassazionista Waldemaro Flick, fratello di Giovanni Maria Flick, ex presidente della Corte costituzionale ed ex guardasigilli. Aveva 77 anni. Malato da tempo, è deceduto nella sua c ... primocanale.it

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