Boccadasse come Montmartre | il borgo diventa una galleria d' arte in riva al mare

Da genovatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il borgo di Boccadasse si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto, con le sue case colorate che si affacciano sul mare. Le imbarcazioni ferme sulla battigia e il suono delle onde completano l’atmosfera. La zona, paragonata a Montmartre, si anima di opere e installazioni artistiche che arricchiscono il paesaggio. La presenza di gallerie e artisti locali contribuisce a creare un ambiente in cui l’arte si integra con il contesto marittimo.

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Prendete un borgo che sembra uscito da una cartolina, aggiungete il rumore della risacca, i gozzi tirati in secca e una tavolozza infinita di colori. Il risultato è ‘Pittori a Boccadasse’, l'evento che sabato 30 maggio trasformerà l'angolo più iconico di Genova in una vera e propria Montmartre in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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