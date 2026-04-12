Un mini appartamento diventa una galleria d' arte abitabile | apre Maison Lake Maggiore | Le foto

Un piccolo appartamento situato a due minuti a piedi dal lungolago e dall'imbarco per le Isole Borromee è stato trasformato in una galleria d'arte abitabile. Le immagini mostrano gli interni, che combinano elementi di arredo e opere d’arte. La ristrutturazione ha mantenuto le caratteristiche originali dell’immobile, adattandole alla nuova funzione di spazio espositivo. Nessuna informazione è stata fornita riguardo ai soggetti coinvolti o alle tempistiche dell’intervento.

A soli 2 minuti a piedi dal lungolago e dall'imbarco per le Isole Borromee c'è un piccolo appartamento che è diventato una galleria d’arte abitabile. Nel centro storico di Baveno, sul Lago Maggiore, Maison Lake Maggiore custodisce opere d’ arte contemporanea e design, da Ugo Nespolo a Fornasetti.🔗 Leggi su Novaratoday.it Nasce AbitArt: a Bormio apre una galleria d'arte contemporaneaApre a Bormio in via Roma 98 AbitArt, galleria d’arte contemporanea nata dall’investimento di una famiglia brianzola residente in Alta Valtellina.