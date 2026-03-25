gino paoli le sue ceneri saranno sparse in mare a boccadasse il borgo della sua gatta

A Genova si è spento Gino Paoli, noto cantautore italiano e figura rappresentativa della scuola genovese. Le sue ceneri saranno sparse in mare a Boccadasse, il borgo dove aveva un legame particolare con la sua gatta. La città si prepara a ricordarlo con un omaggio pubblico, mentre la sua scomparsa viene confermata da fonti ufficiali.

Genova piange la scomparsa di Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori italiani e simbolo della scuola genovese. L’artista, legato profondamente alla sua città natale, ha espresso la volontà che le sue ceneri siano sparse nel mare di Boccadasse, il borgo marinaro che gli ha ispirato capolavori come La gatta. I funerali si svolgeranno in forma privata alla presenza dei soli familiari, e dovrebbero tenersi domani, giovedì 26 marzo. Il legame tra Paoli e Genova era intenso e quotidiano: viveva nel Quartiere Azzurro, sulle alture tra Quinto e Nervi, da dove poteva ammirare il mare che tanto amava, e non lontano dal suo amico Beppe Grillo. Il mare e la città hanno sempre rappresentato per lui fonti di ispirazione e rifugio, elementi centrali della sua poetica musicale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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