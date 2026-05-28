Bocca di Serchio e la spiaggia di notte | escursione lunare

Una passeggiata notturna tra Bocca di Serchio e la spiaggia permette di vivere un paesaggio illuminato dalla luna piena. La luce lunare trasforma il panorama, creando un ambiente che sembra fuori dal comune. La camminata si svolge in un contesto naturale privo di illuminazione artificiale, offrendo un’esperienza sensoriale unica. La spiaggia e la zona circostante assumono un aspetto diverso rispetto al giorno, con riflessi e ombre particolari.

Una incredibile passeggiata nella realtà aliena ed unica che solo la luce della luna piena riesce a creare.Partenza da Marina di Vecchiano, i partecipanti cammineranno lungo il Serchio, immersi in paesaggi veramente unici che li accompagneranno fino alla sua stupenda foce. Da lì risaliranno la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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