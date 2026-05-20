Notte di luna piena sul Monte Cecilia | escursione guidata meditazione e benessere

Nella notte di luna piena, un gruppo di appassionati si è riunito sul Monte Cecilia per un'escursione guidata. L'itinerario prevedeva un percorso tra i sentieri della zona, seguito da sessioni di meditazione e pratiche di benessere. L’evento ha attirato persone di diverse età che desideravano vivere un’esperienza di contatto con l’ambiente naturale sotto il cielo illuminato dalla luna. La serata si è conclusa con momenti di relax e ascolto della natura circostante in un’atmosfera di quiete.

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