Notte di luna piena sul Monte Cecilia | escursione guidata meditazione e benessere
Nella notte di luna piena, un gruppo di appassionati si è riunito sul Monte Cecilia per un'escursione guidata. L'itinerario prevedeva un percorso tra i sentieri della zona, seguito da sessioni di meditazione e pratiche di benessere. L’evento ha attirato persone di diverse età che desideravano vivere un’esperienza di contatto con l’ambiente naturale sotto il cielo illuminato dalla luna. La serata si è conclusa con momenti di relax e ascolto della natura circostante in un’atmosfera di quiete.
Un’esperienza rigenerante tra natura incontaminata, astri e meditazione. Lasciati alle spalle la frenesia quotidiana e unisciti a noi per un’escursione guidata speciale, progettata per riconnetterti con la natura nel momento di massimo splendore lunare. Quando il sole tramonta, il bosco si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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