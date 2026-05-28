Blue Marina Awards | i porti turistici guida della nuova economia del mare

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I porti turistici sono al centro della transizione energetica nel settore marittimo. Si investono tecnologie per rendere le banchine più sostenibili e efficienti. Le strutture stanno adottando sistemi di energia rinnovabile e infrastrutture per la ricarica delle imbarcazioni elettriche. Questi cambiamenti puntano a aumentare la capacità di attrarre più turisti e a generare ricchezza nelle aree costiere. La trasformazione riguarda anche la modernizzazione delle strutture per rispondere alle nuove esigenze del settore.

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? Domande chiave Come cambieranno i porti turistici per generare ricchezza nelle città costiere?. Quali tecnologie guideranno la transizione energetica delle banchine nei prossimi anni?. Perché i criteri ESG diventeranno decisivi per la competitività dei marina?. Chi guiderà l'integrazione tra servizi nautici e sviluppo del territorio locale?.? In Breve Evento il 5 giugno presso Marina Uno a Lignano Sabbiadoro. Bruno Santori di Assonat-Confcommercio analizza l'impatto economico e occupazionale dei porti. Giorgio Ardito celebra i dieci anni della Rete FVG Marinas. Talk tematici su comunità energetiche marine e criteri ESG per la competitività. Il 5 giugno prossimo, Marina Uno a Lignano Sabbiadoro ospiterà la seconda tappa dei Blue Marina Awards 2026 per discutere il ruolo strategico dei porti turistici nella nuova economia del mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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