Blue Marina Awards | i porti turistici guida della nuova economia del mare

Notizia in breve

I porti turistici sono al centro della transizione energetica nel settore marittimo. Si investono tecnologie per rendere le banchine più sostenibili e efficienti. Le strutture stanno adottando sistemi di energia rinnovabile e infrastrutture per la ricarica delle imbarcazioni elettriche. Questi cambiamenti puntano a aumentare la capacità di attrarre più turisti e a generare ricchezza nelle aree costiere. La trasformazione riguarda anche la modernizzazione delle strutture per rispondere alle nuove esigenze del settore.