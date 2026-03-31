Blue Talk torna | Gattini svela il futuro dell’economia marina ligure

Domani, martedì 31 marzo alle 8 del mattino, il programma radiofonico Blue Talk riprenderà le trasmissioni sulle frequenze di RLV – La Radio a Colori. La puntata sarà condotta da Gattini, che parlerà di questioni legate all’economia marina nella regione ligure. La trasmissione tornerà a essere disponibile in diretta radio e attraverso i canali online della stazione.

Domani, martedì 31 marzo alle ore 8, il programma radiofonico Blue Talk farà ritorno sulle frequenze di RLV – La Radio a Colori. La trasmissione, condotta da Matteo Cantile, si propone di decodificare la complessità della blue economy attraverso un linguaggio accessibile e diretto. L’ospite d’onore sarà Gianluca Gattini, che ricopre contemporaneamente i ruoli di direttore commerciale di Newcom e presidente di Cna Liguria. Questo appuntamento non è una semplice ripetizione di contenuti generici, ma un vero e proprio viaggio settimanale tra le imprese locali, la tradizione marinara e le nuove prospettive di sviluppo economico per il territorio ligure. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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