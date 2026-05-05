Gaeta i Blue Marina Awards tracciano il futuro dei porti turistici

A Gaeta si sono svolti i Blue Marina Awards, un evento dedicato ai porti turistici. Durante la cerimonia sono stati presentati i nuovi standard per valutare la sostenibilità dei marina e si è discusso di come cambierà il ruolo dei porti nell'economia delle città costiere. L'iniziativa mira a definire le linee guida per il futuro di queste infrastrutture e il loro impatto sul territorio.

? Cosa scoprirai Come cambierà il ruolo dei porti nell'economia delle città costiere?. Quali nuovi standard misureranno la vera sostenibilità dei marina?. Come possono i porti diventare veri hub di connessione territoriale?. Chi guiderà la trasformazione tecnologica verso la nuova blue economy?.? In Breve Cosmo Mitrano presiede la VI Commissione lavori pubblici per lo sviluppo del comparto.. Walter Vassallo promuove la collaborazione tra pubblico e privato per il valore sistemico.. Innovazioni tecnologiche proposte da E-Way, Nuncas e Sailor Finder guidano la blue economy.. Il calendario 2026 proseguirà in altre località strategiche dopo l'incontro a Gaeta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaeta, i Blue Marina Awards tracciano il futuro dei porti turistici Notizie correlate Blue Talk torna: Gattini svela il futuro dell’economia marina ligureDomani, martedì 31 marzo alle ore 8, il programma radiofonico Blue Talk farà ritorno sulle frequenze di RLV – La Radio a Colori. Blue economy, l’Europa investe nella formazione tecnica dei suoi portiRoma, 16 marzo 2026 – La Banca europea per gli investimenti (Bei) e la Commissione europea stanno avviando un nuovo programma di formazione tecnica... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Blue Marina Awards: da Gaeta la nuova agenda per i marina; Da Gaeta parte la nuova agenda dei marina: inclusione, sostenibilità e innovazione - Saily; Blue Marina Awards 2026, da Gaeta parte la nuova agenda dei marina tra inclusione, sostenibilità e innovazione; Comunicato stampa Blue Marina Awards evento di Gaeta 2026. Da Gaeta parte la nuova agenda dei marina: inclusione, sostenibilità e innovazione al centro della blue economyL’evento del 29 aprile è stata la prima tappa del calendario 2026 dei Blue Marina Awards, il programma di riconoscimento e valorizzazione della portualità turistica che sta contribuendo a ridefinire i ... informatorenavale.it Da Gaeta la nuova rotta dei marina: qualità, inclusione e sostenibilità per la blue economyDa Gaeta parte il calendario 2026 dei Blue Marina Awards: inclusione, sostenibilità, innovazione e rapporto con il territorio al centro della nuova visione dei marina nella blue economy ... latinaquotidiano.it Blue Marina Awards 2026, da Gaeta parte la nuova visione della portualità turistica tra inclusione, sostenibilità e innovazione https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/turismo/33961-blue-marina-awards-2026-da-gaeta-parte-la-nuova-visione-della-portualita - facebook.com facebook