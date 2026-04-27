Durante un approfondimento trasmesso su Rai 2 HD, l'ex tennista Adriano Panatta ha commentato la condizione attuale dei giocatori del circuito internazionale. Ha affermato che molti di loro stanno affrontando problemi fisici e ha sottolineato che Sinner è considerato favorito per Roma e il Roland Garros, mentre Berrettini attraversa un momento di difficoltà e Musetti si trova in una fase di crisi.

Dagli studi della Nuova DS in onda su Rai 2 HD, Adriano Panatta lancia un allarme chiaro e diretto sullo stato fisico dei protagonisti del massimo circuito internazionale di tennis. “Q ui si fanno tutti male “, avverte, indicando senza giri di parole un sistema che, a suo giudizio, sta spingendo i giocatori oltre il limite. Il riferimento più immediato è allo stop dello spagnolo Carlos Alcaraz, ma il discorso è più ampio e coinvolge l’intero movimento. “ Voglio lanciare un appello alle istituzioni che regolano il tennis: gli infortuni si moltiplicano ad una frequenza molto preoccupante e questa è una bruttissima notizia per questo sport “, sottolinea Panatta, spiegando come il calendario e l’intensità del gioco moderno stiano diventando fattori critici.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Panatta analizza: “Si fanno tutti male, Sinner favoritissimo per Roma e il Roland Garros. Berrettini è in crisi e Musetti…”

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