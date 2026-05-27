Alexander Blockx si è ritirato dal Roland Garros 2026 a causa di un infortunio alla caviglia, costringendolo a lasciare il torneo prima di affrontare il terzo turno. Di conseguenza, l’australiano Alex De Minaur, numero 7 del ranking mondiale, è passato direttamente al prossimo turno senza giocare. Il torneo prosegue senza altre variazioni per questa partita, e De Minaur continuerà a competere nelle successive fasi del torneo.

Alex De Minaur, australiano numero 7 del mondo, passa al terzo turno del Roland Garros 2026 senza giocare, dopo il forfait del suo avversario, il belga Alexander Blockx (37), che ha annunciato di dover lasciare il torneo anzitempo per un infortunio alla caviglia. Blockx ha anche pubblicato un post su Instagram per spiegare l’accaduto ai suoi tifosi. “Purtroppo durante l’allenamento di oggi – ha scritto ieri in serata – ho sentito uno schiocco alla caviglia mentre mi scioglievo, motivo per cui mi sono dovuto ritirare dalla partita di domani, che non vedevo l’ora di giocare. Molta frustrazione ma andiamo avanti”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alexander Blocks si ritira dal Roland Garros 2026, De Minaur al terzo turno

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