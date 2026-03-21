Laura Pirovano ha vinto l’ultima discesa libera femminile della stagione nelle Finali di Coppa del Mondo a Kvitfjell, in Norvegia, conquistando così la Sfera di Cristallo di specialità. Fino a un mese fa non aveva mai ottenuto vittorie in questa disciplina, ma oggi si trova in cima al mondo. La gara si è svolta sulle piste della Val di Fass e ha segnato un importante traguardo per la sua carriera.

Ci ha preso gusto in Val di Fass a e ha deciso di non fermarsi più: una meravigliosa Laura Pirovano vince anche l’ultima discesa libera femminile della stagione, nelle Finali di Coppa del Mondo in corso a Kvitfjell, in Norvegia, e conquista la Sfera di Cristallo di specialità. È la giornata dell’ impresa della 28enne trentina, che fino a questo marzo non aveva mai vinto una gara di Coppa del Mondo. Poi è arrivata appunto la doppietta sulla pista di La VolatA, che l’ha proiettata improvvisamente in testa alla classifica di specialità. Oggi, nell’ultima discesa, invece di tremare Pirovano ha scelto di andare all’attacco: ha vinto ancora, davanti a Emma Aicher, quarta a 0?37 e sua avversaria principale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Laura Pirovano conquista la Coppa di discesa libera: fino a un mese fa non aveva mai vinto, oggi è in cima al mondo

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