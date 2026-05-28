Nelle prime ore di questa mattina, polizia e polizia penitenziaria hanno effettuato un blitz nel carcere di Taranto, sequestrando droga, telefoni cellulari e droni utilizzati per rifornire i detenuti. L’operazione ha coinvolto diverse unità sul posto, che hanno eseguito perquisizioni e controlli all’interno della struttura. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali arresti o sequestri specifici, né sulle modalità di traffico utilizzate.

Nell’inchiesta compare anche un agente della Polizia Penitenziaria che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe favorito il gruppo in cambio di denaro. Altri due presunti dronisti sono stati fermati nelle campagne vicine al carcere con hashish, cocaina, telefoni cellulari e caricabatterie. . 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Blitz nel carcere di Taranto: droga, telefoni e droni per rifornire i detenuti

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Droga e cellulari nel carcere di Taranto: blitz ed esecuzione di 11 custodie cautelari

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