Durante un’operazione militare a Gaza, è stato ucciso Mohamed Odeh, considerato uno degli ultimi comandanti sopravvissuti di Hamas dopo gli eventi del 7 ottobre. L’esercito ha annunciato che le attività si stanno concentrando anche sul Libano, con l’obiettivo di contenere le attività di Hezbollah. La manovra militare mira a controllare i droni e impedire eventuali attacchi provenienti dalla regione.

? Domande chiave Chi è l'ultimo comandante di Hamas sopravvissuto al 7 ottobre?. Come influenzerà la manovra a tenaglia il controllo dei droni Hezbollah?. Perché l'amministrazione Trump sta frenando gli attacchi israeliani a Beirut?. Cosa accadrà a Gaza se Hamas riprenderà il controllo delle zone libere?.? In Breve Imad Akel resta l'ultimo comandante Hamas coinvolto negli eventi del 7 ottobre.. Truppe israeliane avanzano verso nord del fiume Litani per neutralizzare i droni Hezbollah.. Tsahal registra la perdita di undici soldati durante le recenti operazioni militari.. Eyal Zamir dichiara compromessa la capacità economica e militare del regime di Teheran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Gaza: eliminato Mohamed Odeh, l’esercito punta al Libano

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