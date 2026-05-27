Gaza blitz di Israele | ucciso Odeh capo militare di Hamas

Israele ha condotto un attacco a Gaza City, uccidendo Mohammed Odeh, considerato il capo dell'ala militare di Hamas. L'operazione si è svolta senza ulteriori dettagli sulla dinamica. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno effettuato un raid in Iran, ma l'attenzione si è spostata sulla regione di Gaza e sull’eliminazione di Odeh.

Mentre gli Stati Uniti compiono un raid in Iran, Israele torna a concentrarsi su Hamas: il capo dell'ala militare dell'organizzazione islamista Mohammed Odeh "è stato ucciso in un attacco a Gaza City". Lo riporta Ynet citando funzionari israeliani. Secondo le fonti, il comandante di Hamas non sarebbe sopravvissuto all'attentato anche se non c'è ancora una conferma ufficiale della sua morte. "Su indicazione del Primo Ministro Benjamin Netanyahu e del Ministro della Difesa Israel Katz, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno appena condotto un attacco a Gaza prendendo di mira Mohammed Odeh - il nuovo comandante dell'ala militare dell'organizzazione terroristica Hamas e uno degli architetti del massacro del 7 ottobre ", si legge in una dichiarazione congiunta rilasciata dagli stessi Netanyahu e Katz. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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