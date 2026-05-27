Israele uccide comandate di Hamas | il video del raid che ha eliminato Odeh

Le Forze di difesa israeliane hanno pubblicato un video che mostra il raid durante il quale è stato ucciso Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella Striscia di Gaza. Il filmato riprende l'operazione militare condotta nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell'intervento. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’esercito israeliano.

(Adnkronos) – Le Forze di difesa israeliana (Idf) hanno diffuso il filmato del raid che ha portato all'eliminazione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella Striscia di Gaza. Odeh è il quindicesimo alto ufficiale dell'ala militare dell'organizzazione terroristica ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. L'unico alto funzionario di Hamas-Gaza sopravvissuto al massacro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Raid aereo israeliano a Gaza uccide un comandante di Hamas e altre quattro persone

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