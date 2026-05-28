Biodigestore ad Arlena di Castro è no | Strade non idonee per 32 camion

Notizia in breve

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Bioforch4 contro il diniego del progetto di un biodigestore a Arlena di Castro. La decisione conferma che le strade locali non sono idonee per il transito di 32 camion necessari per l’impianto di biometano e compost. La società aveva presentato ricorso contro il provvedimento di diniego, ma il tribunale ha ritenuto legittima la decisione delle autorità locali.