Aree idonee ad ospitare fotovoltaico ed eolico legge regionale ancora al palo

Una legge regionale che definisce le aree adatte per impianti di energia rinnovabile, come fotovoltaico ed eolico, non ha ancora ricevuto approvazione definitiva. Il testo del progetto di legge si trova ancora in fase di revisione e non è stato approvato. Nessuna data ufficiale è stata comunicata sul possibile iter successivo o sulle modifiche da apportare. La normativa riguarda le zone compatibili con lo sviluppo di impianti di energia pulita.

Il testo del progetto di legge sulle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili, come fotovoltaico ed eolico, è destinato ad essere ulteriormente rivisto. Questa, in sintesi, la conclusione cui è giunta lieri a Commissione Territorio e Ambiente, presieduta da Paolo Burani. Una necessità. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Ambiente, Trapani (PD): "Regione al lavoro su individuazione di aree idonee per il fotovoltaico"“La transizione ecologica è una sfida che non possiamo perdere, ma non può trasformarsi in un pretesto per la devastazione indiscriminata del nostro... Aree idonee, la Regione potrà riprendere l’iter di approvazione del progetto di leggeDopo una fase di sospensione, la Regione Emilia-Romagna potrà riprendere l’iter di approvazione del progetto di legge per la “Localizzazione degli... Temi più discussi: Aree idonee ad ospitare fotovoltaico ed eolico, legge regionale ancora al palo; In arrivo un nuovo megaparco fotovoltaico; Roma, le colonnine di ricarica si moltiplicano: saranno realizzate a breve altre 48 isole; A Milano Sud è atterrato UFO: lo spazio dove arte, musica e cibo convivono. Aree idonee per le rinnovabili, al via la discussione sul progetto di legge Testo da rivedereIl testo del progetto di legge sulle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili, come fotovoltaico ed eolico, è destinato ad essere ... piacenzasera.it Aree idonee per le rinnovabili, approvata la nuova disciplinaÈ stata approvata ieri pomeriggio in via definitiva dalla Camera dei Deputati la nuova disciplina per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili. La Legge di ... edilportale.com Il capogruppo in Regione attacca la legge sulle aree idonee: "Troppi vincoli europei e pochi strumenti per i Comuni. No a fotovoltaico vicino alle case" - facebook.com facebook