Biodigestore venti camion al giorno sulla via Francigena | Cammino e pellegrini a rischio

Da viterbotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto per la costruzione di un biodigestore lungo la strada Moglianelle a Viterbo sta attualmente passando attraverso la conferenza dei servizi, che deve rilasciare le autorizzazioni necessarie. La proposta prevede il transito di circa venti camion al giorno sulla via Francigena, una strada frequentata da pellegrini e pedoni. La presenza dei mezzi pesanti solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza e al rischio per chi percorre il percorso a piedi. La decisione finale sulle autorizzazioni è ancora in fase di definizione.

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Il progetto per la realizzazione dell'impianto biodigestore in strada Moglianelle, a Viterbo, registra una novità sostanziale mentre si trova al vaglio della conferenza dei servizi per ottenere le necessarie autorizzazioni. La società Castelleone Biometano ha infatti depositato una variante al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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