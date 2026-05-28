Bimbo morto a sei mesi oggi l' ultimo saluto a Elijah Attesa per i risultati dell' autopsia

Oggi alle 9.30, nella casa funeraria di Jesi, si terrà il saluto a Elijah, il bambino di sei mesi deceduto il 3 maggio. La cerimonia sarà caratterizzata da un momento di silenzio e dolore. Sono attesi i risultati dell’autopsia, che potrebbero chiarire le cause della morte. La comunità si riunisce per dare l'ultimo saluto al piccolo.

JESI – Un addio silenzioso, ma carico di dolore. Questa mattina alle 9.30, alla casa funeraria David di Jesi, la comunità saluterà Elijah, il bimbo di sei mesi morto il 3 maggio scorso. I genitori, una giovane coppia nigeriana, hanno aspettato settimane prima di dargli l’ultimo saluto. La salma è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Aveva 7 anni

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