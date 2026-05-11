Bimbo di sei mesi morto in culla l’autopsia non chiarisce le cause | serviranno altri esami

A circa un mese dalla morte di un bambino di sei mesi avvenuta in casa a Jesi, si attende ancora l’esito di ulteriori esami dopo l’autopsia che non ha chiarito le cause del decesso. La vicenda risale al 3 maggio scorso e, al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle eventuali indagini in corso o sui risultati di altri accertamenti.

ANCONA - Dovrà passare almeno un mese prima di fare chiarezza sulla morte del piccolo Elijah, il bimbo di sei mesi deceduto in casa il 3 maggio scorso, a Jesi. L’autopsia sul corpicino non ha chiarito nell’immediato le cause di una morte così precoce. L’esame autoptico, disposto dalla Procura di.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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