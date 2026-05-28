Bimbo ha una grave crisi respiratoria a Ostia poliziotti lo portano d'urgenza in ospedale con la volante

Un bambino di un anno ha avuto una grave crisi respiratoria a Ostia. La madre ha chiamato i soccorsi, e la polizia è intervenuta con una volante. I poliziotti hanno accompagnato il bambino in ospedale in modo urgente. Le sue condizioni sono al momento sotto osservazione. La polizia ha gestito la situazione fino all’arrivo dei medici. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause della crisi o sulle condizioni di salute del bambino.

Tragedia sfiorata a Ostia, dove un bimbo di un anno ha avuto una grave crisi respiratoria mentre era con sua mamma. I poliziotti lo hanno trasportato in ospedale d'urgenza con la volante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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