Bimba di 2 mesi morta a Benevento era stata dimessa dall'ospedale dopo una crisi respiratoria

Una bambina di due mesi, a Benevento, ha perso la vita poco dopo essere stata dimessa dall'ospedale, dove era stata ricoverata a causa di una crisi respiratoria. I genitori l'avevano portata in pronto soccorso, e successivamente avevano ricevuto le dimissioni, ma poche ore dopo la sua morte. La vicenda ha suscitato attenzione e si attendono aggiornamenti sulle cause.

Bimba di 2 mesi non riesce a respirare. I genitori la portano in ospedale, viene dimessa e poco dopo muore. C'è l'inchiesta a Benevento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Bimba di 2 mesi morta in ospedale, era stata dimessa dopo crisi respiratoria: sequestrata la salma Luana trovata morta in casa a 54 anni, era stata dimessa dall’ospedale il giorno prima: aperta un’inchiestaLa Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta per fare luce sul decesso di Luana Ziggiotti, 54 anni. Tutto quello che riguarda Bimba di 2 mesi morta a Benevento era... Temi più discussi: Bimba di 4 anni muore in ospedale: visitata nella notte per febbre e poi dimessa, all’alba la tragedia; A Torino bimbo di 11 mesi soffocato da un boccone a casa, la mamma era in ospedale per partorire il fratellino; Tenta di rapire una bimba di 2 anni che si trovava con la madre per strada: denunciata una donna; Como, salvata la bimba-piuma: torna a casa dopo quattro mesi. Bimba di 2 mesi morta nell'incidente, l'uomo alla guida del furgone: «Pensavo di aver urtato un cinghiale». Ma i testimoni danno un'altra versioneSarà l'autopsia a fare luce sulle cause del decesso della bimba. La procura di Ivrea, che indaga per omicidio stradale e omissione di soccorso, darà l'incarico al medico legale nelle prossime ore. corriereadriatico.it Lucia, la bimba di 2 mesi morta sulla A5. Il giallo della dinamica: il seggiolino sbalzato fuori e nessun'altra auto incidentataIn un primo momento si era diffusa la voce di un tamponamento come causa di una carambola tra spartitraffico e vicina corsia di accesso al parcheggio, che ha ridotto il muso dell'auto in rottami, ... corriereadriatico.it Una bimba di 40 giorni affetta da un raro tumore al fegato è stata salvata grazie all'intervento straordinario dell'equipe di Chirurgia Pediatrica del Policlinico di Milano. L'operazione, durata circa quattro ore, ha consentito l'asportazione completa della massa. Il - facebook.com facebook Bimba di 4 anni muore a Rimini, era stata dimessa dal Pronto soccorso. In corso gli accertamenti sanitari, probabile che si faccia l'autopsia #ANSA x.com