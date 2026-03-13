Volo salvavita dell' Aeronautica bimba di 4 mesi trasferita da Palermo a Roma

Nel pomeriggio di oggi, un volo salvavita dell’Aeronautica ha permesso il trasferimento di una bambina di 4 mesi da Palermo a Roma. La piccola, ricoverata nell’Ospedale dei bambini della città siciliana, aveva bisogno di un intervento urgente a causa di una grave patologia. Il trasporto sanitario, effettuato con un'unità aerea dedicata, ha garantito il rapido spostamento della paziente verso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

La piccola paziente, affetta da una grave patologia, è stata portata dal Di Cristina al Bambino Gesù, nella Capitale, da un equipaggio del 31esimo Stormo decollato da Ciampino Si è svolto nel pomeriggio di oggi un trasporto sanitario d’urgenza a favore di una bimba di soli 4 mesi che, a causa di una grave patologia, aveva necessità di essere trasferita con la massima rapidità dall’Ospedale dei bambini di Palermo, dov'era ricoverata, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il volo salvavita, richiesto dalla Prefettura di Palermo, è stato assicurato da un equipaggio del 31esimo Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo dell'Aeronautica militare che garantisce 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno, la disponibilità di velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi brevi per questo genere di missioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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