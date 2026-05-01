Roma neonata di 2 giorni rischia di morire | salva grazie a un volo d'emergenza dell'Aeronautica militare

Una neonata di appena due giorni ha rischiato di perdere la vita ed è stata trasportata in volo d'emergenza dall'Aeronautica militare da Lamezia Terme a Roma. I medici hanno preso in carico la bambina durante il trasferimento, contribuendo alla sua salvezza. L'operazione è stata resa possibile grazie a un volo di emergenza programmato per garantire le cure necessarie nel minor tempo possibile.