Roma neonata di 2 giorni rischia di morire | salva grazie a un volo d'emergenza dell'Aeronautica militare
Una neonata di appena due giorni ha rischiato di perdere la vita ed è stata trasportata in volo d'emergenza dall'Aeronautica militare da Lamezia Terme a Roma. I medici hanno preso in carico la bambina durante il trasferimento, contribuendo alla sua salvezza. L'operazione è stata resa possibile grazie a un volo di emergenza programmato per garantire le cure necessarie nel minor tempo possibile.
Ha rischiato di morire una neonata di soli 2 giorni. È salva grazie ai medici e all'Aeronautica militare, che l'ha trasportata da Lamezia Terme a Roma con un volo d'emergenza.🔗 Leggi su Fanpage.it
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