Bimba morta durante il catechismo schiacciata dall’acquasantiera | assolti la preside e il docente di religione

Una bambina di sette anni è morta il 21 novembre 2019, schiacciata dall’acquasantiera durante il catechismo. La Corte d'Appello di Trieste ha assolto il docente di religione e la preside dall’accusa di omicidio colposo. La vicenda riguarda il momento in cui la bambina è rimasta sotto l’acquasantiera, provocando la sua morte. La decisione è stata comunicata in tribunale, senza ulteriori commenti ufficiali.

La Corte d’Appello di Trieste ha assolto il sacerdote Ioan Marginean Cocis dalle accuse per la morte di Penelope Cossaro, la bambina di sette anni tragicamente scomparsa il 21 novembre 2019. La piccola perse la vita schiacciata da un’acquasantiera mentre si trovava a lezione di catechismo nella chiesa di Santa Chiara, annessa all’educandato Uccellis di Udine. I giudici di secondo grado hanno così riformato la sentenza del Tribunale udinese, che in primo grado aveva condannato il parroco e docente di religione a due anni e quattro mesi per omicidio colposo. Nella stessa udienza è stata inoltre confermata l’assoluzione per Anna Maria Zilli, dirigente scolastica dell’istituto friulano, già scagionata al termine del primo processo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bimba morta schiacciata dall’acquasantiera, assolto in appello l'insegnante di religioneLa Corte d'Appello di Trieste ha assolto l’insegnante di religione coinvolto nel caso di una bambina morta schiacciata dall’acquasantiera.

Bimba uccisa da un’acquasantiera durante una lezione di catechismo, assolto in appello il sacerdoteIn un caso avvenuto nel 2019, una bambina di sette anni è morta nella chiesa dell’Educandato Uccellis a Udine dopo essere stata colpita al torace da...

Temi più discussi: Neonata muore dopo soli 54 minuti di vita, i genitori presentano esposto; Torino, bimba di 2 anni travolta da auto del padre nel cortile di casa; Tragedia a Bollengo: bambina di due anni muore investita durante una manovra dall'auto del padre nel cortile di casa; Bimba di 2 anni morta di caldo, lasciata in auto dal padre distratto dalla telefonata: doveva andare all'asilo.

Una donna di 40 anni, madre di due bambini, è morta questa mattina nella sua abitazione a Sassano, nel Salernitano. La vittima, insegnante molto conosciuta nel territorio, sarebbe stata colta da un malore durante il sonno. Inutili i soccorsi del 118, interven x.com

Bimba di 2 anni dimenticata in auto dal padre e morta di caldoUna bimba di 2 anni è morta di colpo di calore a Brion, in Galizia, dopo essere stata dimenticata in auto dal padre distratto da una telefonata. blogsicilia.it

Lampedusa, la bimba morta di freddo e l’orrore: Diverse donne stuprateLAMPEDUSA – C’era questa mamma con la neonata di un mese tra le braccia, i suoi vestitini tutti inzuppati, i rianimatori hanno fatto il possibile. Le parole del medico Francesco D’Arca, responsabile ... livesicilia.it