Bimba morta schiacciata dall’acquasantiera assolto in appello l' insegnante di religione

Notizia in breve

La Corte d'Appello di Trieste ha assolto l’insegnante di religione coinvolto nel caso di una bambina morta schiacciata dall’acquasantiera. La decisione riguarda il sacerdote e docente di religione, che era stato precedentemente condannato in primo grado. La corte ha ritenuto di non dover procedere con la condanna, rimuovendo ogni responsabilità penale. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in una scuola, in cui la bambina è rimasta vittima di un incidente con l’acquasantiera.