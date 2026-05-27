Bimba morta schiacciata dall’acquasantiera assolto in appello l' insegnante di religione
La Corte d'Appello di Trieste ha assolto l’insegnante di religione coinvolto nel caso di una bambina morta schiacciata dall’acquasantiera. La decisione riguarda il sacerdote e docente di religione, che era stato precedentemente condannato in primo grado. La corte ha ritenuto di non dover procedere con la condanna, rimuovendo ogni responsabilità penale. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in una scuola, in cui la bambina è rimasta vittima di un incidente con l’acquasantiera.
AGI - La Corte d'Appello di Trieste ha assolto il sacerdote e docente di religione Ioan Marginean Cocis al processo di secondo grado per la morte di Penelope Cossaro, la bimba di 7 anni schiacciata da un'acquasantiera il 21 novembre 2019 durante una lezione di catechismo nella chiesa di Santa Chiara dell'educandato Uccellis che ha sede a Udine. Confermata inoltre l'assoluzione della dirigente scolastica Anna Maria Zilli, già decisa in primo grado. La sentenza ribalta così parzialmente il verdetto del Tribunale di Udine, che aveva condannato padre Ioan a 2 anni e 4 mesi per omicidio colposo. La reazione della famiglia. Durissimo lo sfogo della madre di Penelope, Laura Libanetti. 🔗 Leggi su Agi.it
Notizie e thread social correlati
Bimba uccisa da un’acquasantiera durante una lezione di catechismo, assolto in appello il sacerdoteIn un caso avvenuto nel 2019, una bambina di sette anni è morta nella chiesa dell’Educandato Uccellis a Udine dopo essere stata colpita al torace da...
Penelope, morta a 7 anni travolta da un’acquasantiera a Udine, assolto il prete. La madre: “Vergogna”Il prete e insegnante di religione è stato assolto in secondo grado dall'accusa di aver causato la morte di una bambina di sette anni, travolta da...
Temi più discussi: Bimba di 3 anni sbranata dai cani del papà, l'uomo condannato per omicidio. Il dolore della mamma: Ogni giorno è un nuovo incubo; Bimba di 2 anni muore chiusa in auto per 6 ore in Spagna | il padre al telefono ha dimenticato di portarla all'asilo; Bimba morta dopo il soggiorno in Egitto, altri due bambini gravi nel resort di Hurghada; Lotta tra due elefanti finisce in tragedia: turista 33enne muore schiacciata sotto uno pachiderma - VIDEO.
Una bimba di 10 mesi è morta schiacciata dal padre mentre dormivanoÈ morta la bimba di dieci mesi originaria di Rieti, arrivata in condizioni disperate al Policlinico Gemelli di Roma dopo un drammatico incidente domestico. Secondo quanto raccontato dal padre agli ... blitzquotidiano.it
Scivola mentre sale in auto con la mamma, lei non se ne accorge e lo travolge: grave bimbo di 7 anni a ThieneIncidente a Thiene (Vicenza): un bimbo di 7 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato schiacciato dall'auto guidata dalla mamma ... fanpage.it