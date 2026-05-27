In un caso avvenuto nel 2019, una bambina di sette anni è morta nella chiesa dell’Educandato Uccellis a Udine dopo essere stata colpita al torace da un’acquasantiera che è caduta durante una lezione di catechismo. Il sacerdote coinvolto nel procedimento legale è stato assolto in appello.

Era il 2019 quando una bambina di 7 anni morì nella chiesa dell’ Educandato Uccellis a Udine dopo essere stata colpita al torace da un’ acquasantiera caduta durante una lezione di religione. Oggi, dopo che nel 2023 la sentenza di primo grado lo aveva condannato a 2 anni e 4 mesi per omicidio colposo, è stato assolto dalla Corte d’Appello di Trieste il sacerdote e docente di religione Ioan Marginean Cocis. È stata inoltre confermata l’assoluzione – già decisa in primo grado – della dirigente scolastica Anna Maria Zilli,. Poiché la piccola Penelope Cossaro stava partecipando a un’attività extrascolastica erano stati indagati l’allora dirigente scolastica e il direttore spirituale dell’istituto religioso per negligenza e imprudenza nella vigilanza sulla sicurezza e incolumità dell’allieva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimba uccisa da un’acquasantiera durante una lezione di catechismo, assolto in appello il sacerdote

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