Bimba investita dall’auto del padre la notizia dall’ospedale è appena arrivata
Una bambina è stata investita dall’auto del padre e trasportata in ospedale. La notizia è stata confermata dalle strutture sanitarie locali. La famiglia coinvolta non ha ancora rilasciato dettagli sull’incidente. La comunità si è riunita in silenzio di fronte alla notizia. Sono in corso accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente.
Una tragedia immane ha colpito profondamente la comunità di Portocannone e l’intero territorio molisano, lasciando un vuoto incolmabile e un dolore straziante. La piccola di appena ventidue mesi, rimasta vittima di un drammatico incidente domestico avvenuto nel corso del fine settimana, si è spenta nelle scorse ore presso l’ospedale Salesi di Ancona. La bambina era ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica da cinque giorni, dove i medici hanno tentato l’impossibile per strapparla a un destino crudele, monitorando costantemente i suoi parametri vitali apparsi subito estremamente compromessi. La notizia del decesso è giunta come un fulmine a ciel sereno per tutti coloro che in questi giorni avevano sperato e pregato per un miracolo, stringendosi idealmente attorno alla famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Bimba di 2 anni travolta dallauto del padre nel cortile di casa
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